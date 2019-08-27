Ростуризм сообщил о возможном снятии запрета на продажу туров на Шри-Ланку

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Ростуризм проинформировал туроператоров о возможном скором снятии запрета на продажу туров на Шри-Ланку.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

"МИД России констатирует, что угроза безопасности иностранных туристов, находящихся на территории островного государства, значительно снизилась. В связи с этим Ростуризм информирует туроператоров и турагентов (и их объединения) о возможности возобновления продвижения и реализации турпродукта в Шри-Ланку", - отметили в Ростуризме.