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Ростуризм сообщил о возможном снятии запрета на продажу туров на Шри-Ланку

В ведомстве сослались на заявление МИД России о том, что угроза безопасности туристов на территории островного государства значительно снизилась
Коломбо, Шри-Ланка Валерий Шарифулин/ТАСС
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Коломбо, Шри-Ланка
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Ростуризм проинформировал туроператоров о возможном скором снятии запрета на продажу туров на Шри-Ланку.

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Об этом говорится в сообщении ведомства.

"МИД России констатирует, что угроза безопасности иностранных туристов, находящихся на территории островного государства, значительно снизилась. В связи с этим Ростуризм информирует туроператоров и турагентов (и их объединения) о возможности возобновления продвижения и реализации турпродукта в Шри-Ланку", - отметили в Ростуризме.

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