Васильева отметила положительный опыт сотрудничества России и Китая в области образования

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Министр просвещения России Ольга Васильева назвала положительным опыт сотрудничества России и Китая в образовательной сфере. Российская сторона будет прилагать все усилия для поддержания таких отношений, сообщила она во вторник на встрече вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Юнцином.

"В настоящее время наше сотрудничество в области образования плодотворно развивается по ряду направлений, и мы будем прилагать максимальные усилия не только для поддержания, но и для дальнейшего углубления", - сказала Васильева.

Министр отметила, что китайскому языку в России уделяется особое внимание. Так, в 2019 году российские школьники в первый раз сдавали единый государственный экзамен по китайскому языку, также в России проводится мониторинг изучения китайского языка в школах и колледжах. "Мы достигли с китайскими партнерами договоренности о регулярном обмене результатами таких исследований", - добавила Васильева.

При этом российской стороной проводится системная работа по поддержке изучения русского языка в Китае. По словам Васильевой, до конца года состоится целый комплекс тематических мероприятий для школьников и преподавателей Китая, в том числе проведение лингвокультурных детских смен, совместного педагогического форума, курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки преподавателей, работающих на русском языке в Китае.

Она добавила, что этим летом более 120 китайских школьников посетили российские детские центры "Артек", "Орленок", "Океан" и "Смена".