Голикова предложила Китаю совместно создать глобальный рейтинг колледжей

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила китайской стороне рассмотреть возможность совместной разработки глобального рейтинга учреждений среднего профессионального образования. Об этом она сообщила во вторник на встрече с заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Юнцином.

"Традиционно рабочие профессии - это среднее профессиональное образование. Вы отличное знаете, что у нас есть глобальные рейтинги в сфере общего и высшего образования, но пока нет таких инструментов в сфере среднего профессионального образования, то есть образования рабочих профессий. Российская Федерация планирует создать такой рейтинг. И мы предлагаем Китайской Народной Республике принять участие в разработке рейтинга", - сказала она.

Голикова также предложила китайской стороне открыть международную академию по подготовке наставников в преддверии 46-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который пройдет в Шанхае в 2021 году.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году. 45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходит в Казани с 22 по 27 августа.