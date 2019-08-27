В столице Молдавии восстановили сохранившиеся надписи советских саперов 1944 года

КИШИНЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Надписи "Осмотрено. Мин нет", сохранившиеся со времен Великой Отечественной войны на некоторых домах молдавской столицы, были восстановлены и помещены под антивандальное стекло. Как рассказал во вторник журналистам руководитель "Русского историко-патриотического клуба" Алексей Петрович, такие "автографы" на домах были признаны историческим достоянием города Кишинева.

Поддержку в этом проекте им оказала администрация президента Молдавии, а также Россотрудничество. "Надписи восстанавливались именно такой краской, какой их писали в августе 1944 года. Это сурик - краска красного цвета, которая использовалась для покрытия днища кораблей. Мы нашли ее в Москве, и затем художники все восстановили", - рассказал Петрович на церемонии открытия.

Он выразил сожаление, что большинство таких свидетельств войны исчезли под новыми фасадами домов. Сегодня активистам удалось отыскать в Кишиневе и восстановить только десять надписей. Они были точно измерены и задокументированы, чтобы в случае актов вандализма, от которых в Молдавии страдают памятники Великой Отечественной войны, их можно было восстановить.

Освобождение

Как рассказал Петрович, параллельно организации молдавских поисковиков собирают информацию о советских саперах, которые занимались разминированием. В будущем году они планируют обратиться в мэрию за разрешением на установку информационных табличек, которые будут рассказывать об авторах этих надписей.

Летом 1944 года в этом регионе проходили ожесточенные бои в рамках Ясско-Кишиневской операции. В результате этого наступления была освобождена Молдавия, выведена из войны Румыния, разгромлены основные вражеские силы группы армий "Южная Украина" и освобождена Измаильская область Украины. За три года немецко-румынской оккупации здесь погибло и было угнано в рабство свыше 100 тыс. мирных жителей. Всего за годы войны Молдавия потеряла примерно четверть населения.

Война здесь затронула почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на улицы Кишинева и других городов республики выходят тысячи людей. Традиционно они посещают мемориалы советским воинам, чтобы отдать дань памяти погибшим и уважение живущим за спасение мира от ужасов фашизма.