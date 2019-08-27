Мобильная группа СПЧ выявила порчу агитационных материалов перед выборами в Москве

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Мобильная группа региональной мониторинговой рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по предстоящим выборам в Москве обнаружила факты порчи агитационных материалов, размещенных на специализированных стендах в избирательном округе №33 (Южное Бутово, часть района Северное Бутово).

"Каким образом квалифицировать выявленные факты - как акт вандализма или обострение политической борьбы между кандидатами, предстоит разобраться окружной избирательной комиссии. Соответствующее обращение члены мобильной группы РМРГ СПЧ по выборам в городе Москве передали в ОИК", - сказал ТАСС во вторник исполнительный директор мониторингово-экспертного центра "Группа32", член научно-экспертного совета ЦИК РФ Роман Коломойцев.

В свою очередь член научно-экспертного совета при Центризбиркоме Аркадий Любарев отметил, что нарушителям грозит штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей. "Для этого надо найти нарушителя, а это задача правоохранительных органов. Кроме того, с точки зрения равенства кандидатов важно, чтобы эти органы одинаково усердно искали злоумышленников, повреждающих агитационные материалы разных кандидатов. Как добиться, чтобы требования закона выполнялись, еще предстоит обсудить электоральным экспертам", - уточнил Любарев.

СПЧ 8 августа принял решение о создании в 14 регионах мониторинговых рабочих групп, которые будут наблюдать за проведением выборов 8 сентября. В состав столичных мобильных групп вошли участники РМРГ СПЧ по Москве, представители профильных общественных организаций и волонтеры, а также члены молодежных московских общественных организаций.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 230 кандидатов, из них от партий 169 кандидатов и 61 самовыдвиженец. Отказано в регистрации 56 кандидатам, из них от партий 17 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 127 человек: от КПРФ - 42 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.