В Таиланде обнаружен долгожитель предположительно возрастом 128 лет

БАНГКОК, 27 августа. /ТАСС/. Житель небольшой деревни Монсомбун на северо-востоке Таиланда по имени Он Парнчомпху утверждает, что ему 128 лет. Как сообщил местный новостной портал The Thaiger, датой рождения в удостоверении личности возможного долгожителя значится 9 апреля 1891 года.

"Если возможно, я бы хотел дожить до своего 200-ого дня рождения", - приводит портал слова Он Парнчомпху .

Мужчина считает, что достичь столь преклонных лет ему помогли регулярные занятия спортом и здоровое питание. Даже в своем почтенном возрасте он сохраняет хорошую физическую форму и здравый ум. К примеру, до сих пор Он Парнчомпху продолжает помогать по дому своей "относительно юной" 70-летней супруге. За годы совместной жизни семейная пара вырастила семь детей и 11 внуков, которые также проживают в Монсомбун.

Если информация о возрасте долгожителя подтвердится, Он Парнчомпху может стать самым пожилым мужчиной не только в Таиланде, но и во всем мире.

На сегодняшний день рекорд долгожительства принадлежит гражданину Германии Густаву Гернету, которому, как утверждают СМИ, в октябре 2018 исполнилось 113 лет.