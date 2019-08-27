Всероссийская акция "Урок безопасности" пройдет в школах со 2 по 8 сентября

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Всероссийская образовательная акция для школьников "Урок безопасности" пройдет со 2 по 8 сентября по инициативе корпорации "Российский учебник", регистрация участников началась на сайте акции. Ученики получат, в частности, знания о поведении в чрезвычайных ситуациях, о безопасности в интернете, для учителей на сайте будут выложены полные комплекты методических материалов, сообщил во вторник гендиректор корпорации Александр Брычкин.

"В этот период в школе пройдут тематические занятия, посвященные пожарной безопасности, противодействию терроризму, правилам поведения в условиях чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, кибербезопасности", - сказал Брычкин на пресс-конференции, посвященной акции "Урок безопасности".

Он добавил, что акция проводится совместно с МЧС России, УФСБ по Москве и Московской области, департаментом гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Москвы, Центром организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) и московской региональной общественной организацией "Центр интернет-технологий" (РОЦИТ). Акция пройдет в рамках Недели безопасности в соответствии с календарем образовательных событий, утвержденным Министерством просвещения России.

"На сайте проекта (урокбезопасности.рф) уже зарегистрировалось более 5 тыс. учителей. Для них разработаны методические материалы, которые позволят в интересной форме раскрыть важные и нужные вопросы, а также закрепить те знания, которые жизненно необходимы каждому человеку, а подрастающему поколению в особенности", - сказал гендиректор корпорации.

Невнимательность к угрозам как главная проблема

Замглавы московского департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Михаил Буликин на пресс-конференции обратил внимание на невысокий уровень знаний людей о поведении в чрезвычайных ситуациях.

"Все те аспекты, которые мы с вами как старшее поколение проходили в свое время в школах, никуда не исчезли, прежде всего я говорю о природных ситуациях: ураганы в Москве происходили в прошлом, позапрошлом году. Мы становились свидетелями и транспортных аварий. Подготовка населения к реагированию на опасные ситуации необходима всегда. В поддержку преподавателей хотел бы сказать, что и нам, и преподавательскому составу следует бороться с так называемым нигилизмом в условиях чрезвычайных ситуаций, когда человеку кажется, что его это не коснется, важно объяснять, что нельзя полагаться на авось", - сказал Буликин.

В МЧС России также выразили обеспокоенность знаниями детей о поведении в чрезвычайных ситуациях. "Мы поддержали всероссийскую акцию "Урок безопасности", потому что считаем, что знания о грамотных действиях при опасных ситуациях, угрожающих здоровью и жизни человека, всегда будут первостепенными. С помощью этих ресурсов на занятиях ребята смогут научиться быть ответственными, понимать, что лучше быть не только готовыми к опасности, но и уметь ее предотвращать. А для этого следует быть внимательными как в школе и на улице, так и дома", - сказал ТАСС представитель пресс-службы МЧС.

Директор по развитию и стратегическим коммуникациям РОЦИТ Татьяна Голубовская отметила, что без поддержки взрослых дети не могут справиться с кибербуллингом (травлей в интернете). По ее словам, если ребенок получил подозрительное сообщение, важно рассказать об этом родителям.

"Мы провели весной большое тестирование, на 60 тыс.школьников, по его итогам 57% детей не смогли определить, какой способ коммуникации в социальных сетях безопасный, то есть они абсолютно не отличают при общении с незнакомцем, плохой это человек или хороший. И для них виртуальное и реальное общение являются фактически идентичными. Поэтому наша общая задача - говорить с детьми об опасностях, и для этого нужно повышать наши с вами знания, знания взрослых и помогать повышать знания детям", - сказала Голубовская.

Она подчеркнула, что, обсуждая с детьми вопросы безопасности, важно быть не столько учителем, сколько наставником, с которым дети смогут вместе анализировать информацию и вместе учиться.