Русский музей подпишет соглашение с РПЦ об использовании домовых храмов во дворцах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Государственный Русский музей планирует в этом году подписать соглашение с Санкт-Петербургской епархией РПЦ об использовании домовых храмов в Михайловском дворце и Инженерном замке с учетом проведения в них богослужений. Как сообщили ТАСС во вторник в дирекции музея, соглашение может быть подписано на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который пройдет в ноябре.

"Будет оформлено соглашением с РПЦ, с епархией, которое сейчас готовится. Мы со своей стороны его подготовили, сейчас оно рассматривается юридическим отделом епархии. То ли храмы будут приписными, то ли самостоятельными объектами, это будет решено в процессе подготовки этих договоров с епархией. Приходскими эти храмы никогда не были, они всегда были домовыми, ничего в их статусе не нарушается, и они будут служить своему основному назначению", - сказал ТАСС и.о. заместителя директора Русского музея по научной работе Григорий Голдовский.

Эти планы, по его словам, обсуждались во время посещения храмов Русского музея митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием 26 августа. "Владыка митрополит сказал, что, по его мнению, эти храмы должны быть освящены архиереем. Это то событие, которое у нас еще впереди. После того, как соглашением юридически будет определен статус этих храмов, будет рассмотрен вопрос о расписании богослужений, о возможности допуска в них молящихся и посетителей музея. Это будет подробнейшим образом определено в этих документах", - уточнил Голдовский.

По его словам, храм в Михайловском дворце, построенный по проекту архитектора Карла Росси, располагается в служебных помещениях в восточном крыле главного здания Русского музея. Доступ к нему имеют только сотрудники музея. "Сделать его общедоступным - вещь невозможная, это в служебных помещениях, но мы найдем способ включать его в экскурсионные маршруты. Его безусловно нужно иметь как экскурсионный и как культурно-просветительский объект", - отметил представитель дирекции музея.

В Михайловском (Инженерном) замке церковь расположена со стороны западного (церковного) фасада, обращенного к Садовой улице. В ней еще предстоит провести реставрацию, после чего помещения будут доступны для посетителей музея и прихожан церкви.

"Реставрация храма в Инженерном замке - это вопрос не одного года, и сейчас пока решается вопрос с финансированием этих работ. В этом году какие-то общие реставрационные работы по паркету, по стенам были профинансированы Министерством культуры, но там чисто первоначальные работы, которые стабилизировали состояние храма. Нужно вести работы по живописи, по резным Царским вратам, по созданию образов для Царских врат, потому что сохранился только один образ из шести", - сказал Голдовский.

Храм в замке

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время посещения храмов Русского музея отметил, что в епархии будут готовиться к чину архиерейского освящения храма в Инженерном замке, сообщается на сайте Санкт-Петербургской митрополии.

"Важно, что в музее хранится много святынь. Когда они будут находиться в храме, люди будут приходить, интересоваться, это большой миссионерский проект, поскольку музеи посещают и нецерковные люди, здесь хорошие экскурсоводы, они расскажут об истории икон, убранстве храма. Он станет объектом сотрудничества епархии и музея на благо людей", - приводят слова митрополита на сайте.

Храмы в главном здании Государственного Русского музея (Михайловском дворце) и его филиале Михайловском (Инженерном) замке посвящены архистратигу Михаилу и приписаны к храму святых Симеона и Анны. В храме Инженерного замка сохранились богослужебные предметы и архиерейское облачение конца XVIII века.

Храм в Инженерном замке был освящен одновременно с освящением всего замка в 1800 году, после гибели Павла I богослужения прекратились. В связи с переходом замка в 1822 году к Главному инженерному управлению храм перестроили, с ноября того же года богослужения возобновились, в первую очередь для воспитанников Инженерного училища, в числе которых были Федор Достоевский и Иван Сеченов.