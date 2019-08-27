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Пауло Коэльо принес извинения Франции за заявления президента Бразилии

Писатель назвал истеричными заявления Жаира Болсонару в адрес Парижа

ТАСС, 27 августа. Писатель Пауло Коэльо извинился перед гражданами Франции за комментарий президента латиноамериканской страны Жаира Болсонару о внешности первой леди Франции Брижит Макрон. Соответствующее видеообращение он опубликовал во вторник в Twitter.

"В этом довольно грустном видео я хочу принести извинения французским друзьям за кризис, сложившийся в отношениях между странами, за истеричные заявления президента [Бразилии Жаира] Болсонару в адрес Франции, президента [Эмманюэля Макрона] и его жены", - сказал Коэльо.

25 августа один из подписчиков бразильского президента в Facebook разместил на его официальной странице фотоколлаж, на котором изображены лидеры Бразилии и Франции со своими супругами. "Теперь понятно, почему Макрон преследует Болсонару", - гласила подпись к картинке. "Президент, Макрон вам просто завидует", - добавил от себя пользователь, опубликовавший фото.

К этому комментарию с официального аккаунта Болсонару был размещен следующий ответ: "Не унижай парня, ха-ха". В пресс-службе президента Бразилии не стали подтверждать, принадлежат ли эти слова самому главе государства или кому-то из его помощников.

Позже, выступая на пресс-конференции, посвященной проблемам Амазонии, французский лидер выразил сожаление в связи с "крайне невежливыми" высказываниями Болсонару в Facebook, задевающими Брижит Макрон, и надежду на то, что "у Бразилии будет такой президент, который станет вести себя на высоте своих обязанностей".

Теги
БразилияФранцияМакрон, ЭмманюэльБолсонару, Жаир
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