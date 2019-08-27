Трамп убежден, что президент Бразилии "усердно работает" над тушением пожаров в Амазонии

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уверен, что его бразильский коллега Жаир Болсонару "усердно работает" над решением проблемы пожаров в амазонских лесах. Как написал во вторник на своей странице в Twitter американский лидер, США в полной мере поддерживают как Бразилию, так и ее президента.

"Он очень усердно работает над [тушением] пожаров и во всех отношениях делает отличную работу для жителей Бразилии - это нелегко. Он и его страна пользуются полной поддержкой США", - написал Трамп.

По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн га лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии. На фоне распространения огня в бразильском обществе стала звучать критика в адрес Болсонару и правительства в связи с тем, что они, по словам критиков, не уделяют достаточно внимания охране окружающей среды. В свою очередь власти утверждают, что часть пожаров обусловлена естественными сезонными причинами, в то время как другая часть - следствие преднамеренных поджогов.

В понедельник лидеры стран G7 приняли решение выделить 20 млн евро в качестве помощи в ликвидации пожаров. Однако, как сообщил портал G1 со ссылкой на заявления главы гражданской канцелярии президента южноамериканской республики Оникса Лоренцони, власти Бразилии откажутся от международной финансовой помощи, анонсированной французским лидером Эмманюэлем Макроном по результатам встречи G7. По мнению Лоренцони, Бразилия может научить "любую страну" тому, как сохранять леса.