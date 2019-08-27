Эксперты отмечают рост импорта в Россию вторичного пластика и макулатуры

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Александра Рыжкова/. Импорт вторичного пластика и макулатуры вырос в 2018 году по сравнению с 2017 годом и продолжает расти в 2019 году. Объемы этих полезных фракций коммунальных отходов незначительные в масштабах страны, но позволят удержать "на плаву" мусороперерабатывающие предприятия, пока реформа набирает обороты, рассказали опрошенные ТАСС эксперты.

По данным МинЖХК Московской области, в среднем полезные фракции (бумага, стекло, пластик и металл) составляют около 49% от коммунального мусора современного россиянина. Всего в стране образуется порядка 70 млн тонн бытовых отходов в год, согласно информации Минприроды РФ. Из них только 7% по итогам 2019 года должно отправиться на переработку из-за несовершенства существующей системы обращения с мусором.

"Россия импортирует не просто отходы, а отдельные ценные фракции: макулатуру, пластик, стекло, резину. Больше всего стекло и макулатуру. Правда, объемы ввозимых фракций невелики: всего порядка 5% и 2%, соответственно, от того, что мы собираем сами. Но факт этого говорит сам за себя - в России, как это не парадоксально, существует дефицит на качественные фракции коммунальных отходов", - рассказал председатель "Российского экологического общества" Рашид Исмаилов.

По его словам, объемы импорта вторичных материалов в РФ существенно выросли на протяжении 2015-2019 годов, особенно в части макулатуры. Тенденция сохранилась и в 2019 году из-за увеличивающейся потребности отечественных предприятий промышленности в чистом и качественном сырье.

Зарубежная макулатура

Так, по данным исполнительного директора "Лиги переработчиков макулатуры" Алексея Сергеева, за первые пять месяцев 2019 года импорт макулатуры в РФ вырос примерно на 7% по сравнению с тем же периодом 2018 года.

"Импорт макулатуры в РФ растет в 2019 году, несмотря на то, что Казахстан запретил ее экспорт, а Беларусь начала переориентироваться на вывоз готовой продукции из бумаги. Так, по итогам января-мая 2018 года в РФ было импортировано 9 тыс. тонн макулатуры, по итогам пяти месяцев этого года - 9,6 тыс. тонн", - сказал он.

По словам Сергеева, значительное падение цен на макулатуру на мировом рынке, в том числе в странах ЕС, открывает новые возможности для переработчиков России по импорту макулатуры. Совокупный импорт с территорий за пределами ЕАЭС за январь-май 2019 года уже вырос в 18,5 раз.

Скупка флаконов

"По данным Федеральной таможенной службы, в 2018 году Россия импортировала 24,471 тыс. тонн всех видов отходов пластика (полимеров этилена, полимеров стирола, полимеров винилхлорида, продуктов полимеров пропилена, прочих пластмасс)", - сообщил ТАСС заместитель генерального директора проводника реформы мусорного рынка в РФ - Российского экологического оператора (РЭО) Вячеслав Духин.

По его информации, крупнейшими поставщиками вторичного пластика в Россию по итогам 2018 года стали Республика Беларусь (9,6 тыс. тонн), Япония (почти 3,8 тыс. тонн) и Турция (3,2 тыс. тонн). Еще пластиковые отходы ввозят в РФ Казахстан, Киргизия, Германия, Украина и Литва.

По словам исполнительного директора ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами "Чистая страна" Руслана Губайдуллина, импорт вторичных полимеров в РФ незначителен, и в основном это ПЭТ-бутылки или ПНД-регранулят. "Объемы импорта с 2015 по 2019 колеблются в пределах 10-20 тыс. тонн в год. Для сравнения, первичных полимеров в России в год производится около 5 млн тонн. В 2015 году импорт упал из-за девальвации, потом снова потихоньку рос в связи с нарастающим дефицитом вторсырья в России, что, в свою очередь, связано с не быстрой реализацией мусорной реформы и задержками запуска мусоросортировочных мощностей", - добавил он.

Директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов отметил, что импорт отходов на территорию РФ для размещения или обезвреживания запрещен законом.

Запрещать импорт нельзя

На текущем этапе реализации реформы обращения с мусором импорт вторичных материалов - "спасательный жилет" для перерабатывающих предприятий, утверждает большинство экспертов. Система в идеале должна работать так: жители раздельно собирают свои бытовые отходы, региональные операторы вывозят контейнеры на сортировочные комплексы, там полезные фракции отбираются, накапливаются до промышленных объемов и продаются переработчикам. К 2024 году доля отправленного на утилизацию таким образом коммунального мусора должна достичь 36%, согласно национальному проекту "Экология".

Однако пока часть коммунального мусора РФ вообще не попадает на легальные объекты по обращению с ним, а на переработку отправляется 5-7%. Львиная доля вторичных ресурсов вывозится в составе смешанных бытовых отходов на полигоны, чем объясняется дефицит сырья для переработчиков.

"В целом вводить запрет на импорт отходов в Россию не нужно. Необходимо ограничивать импорт опасных и особо опасных отходов, так как это угроза для окружающей среды. Применять такой подход или специальные ограничительные меры к отходам пластика и картона не требуется, учитывая, что российские мощности по переработке пластика и картона сегодня недозагружены", - сказал Духин.

Запрет на импорт коммунальных отходов в РФ не улучшит ситуацию на рынке и ход реформы, считает Губайдуллин. "Рециклеры в ожидании запуска сортировок уже увеличили свои мощности в 2017-2018 годах, но не получили объемы, что вызвало всплеск цен на вторсырье до 50% в 2018-2019 годах. Импорт дает шанс рециклерам выжить в ожидании масштабного запуска мусоросортировок", - пояснил он.

Речи о запрете импорта не идет, в сообществе переработчиков макулатуры сейчас обсуждается необходимость отменить 5% ввозную пошлину на сырье, чтобы обеспечить российские компании материалами, добавил Сергеев.

Исмаилов наоборот выразил мнение о целесообразности запрета на импорт. "Факт того, что в Россию отходы еще и ввозят, вызывает недоумение и неприятие. Вместе с тем, нужно заместить эти объемы из того, что собираем мы. Вопрос в качестве сырья и его чистоте. Это одна из задач нацпроекта - увеличить объемы переработки и соответственно производственные мощности", - сказал он.

Реформа отрасли по обращению с отходами началась в РФ 1 января 2019 года, пока по разным причинам 11 регионов не вошли в нее. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.