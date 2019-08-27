Несанкционированные свалки на 300 га леса Архангельской области ликвидируют до конца года

АРХАНГЕЛЬСК, 27 августа. /ТАСС/. Несанкционированные свалки на почти 300 га земель лесного фонда ликвидируют до середины декабря 2019 года в Архангельской области. Об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.

"Первый контракт заключен сегодня на 21 млн рублей, согласно договору, будет очищено около 4 га на землях лесного фонда. Второй договор на 186 млн рублей планируется подписать в начале сентября. По нему будет очищено 282,6 га", - сказали ТАСС в пресс-службе.

По первому договору компания "Архангельский региональный оператор по обращению с отходами" проведет работы по ликвидации по судебным решениям 32 несанкционированных мест размещения отходов на землях лесного фонда. Свалки уберут в лесах Котласского, Няндомского, Плесецкого, Лешуконского, Шенкурского, Верхнетоемского районов, общий объем отходов составит порядка 6880 куб. м.

По второму контракту компания "Эколайн" ликвидирует 45 незаконных свалок в Няндомском, Плесецком, Шенкурском, Красноборском, Приморском, Пинежском, Вельском, Ленском, Устьянском районах, а также вблизи Северодвинска. Общий объем отходов составит 43,8 тыс. куб. м.

Вывезенные отходы должны быть размещены на мусорных полигонах, внесенных в госреестр объектов размещения отходов. Подтверждать факт выполнения работ подрядчик будет фото- и видеоматериалами. Деньги направлены из областного бюджета, в том числе из средств, выделенных в рамках реализации соглашения с правительством Москвы.