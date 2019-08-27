Глава Дагестана пообещал "жестко спрашивать" с чиновников за недочеты в сфере ТКО

МАХАЧКАЛА, 27 августа. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев пообещал "жестко спрашивать" с глав муниципалитетов за недочеты в реформировании сферы обращения с отходами. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы республики.

"Я буду разговаривать с главами, так как раньше не разговаривал, готовьтесь к этому, вопросы будут конкретные. Здесь сейчас не только министр (природных ресурсов и экологии Дагестана, курирующий реформу - прим. ТАСС) отчитывается, мы все отчитываемся", - приводят в сообщении слова Васильева на совещании.

При этом глава республики пообещал создать "режим наибольшего благоприятствования" для тех, кто "эффективно решают задачи в интересах дагестанского народа".

"Весь бизнес, который захочет работать в правовом поле, платить налоги, показывать трудовые договора, соблюдать законные правила, обеспечивать качество товара или услуг, не будет проверяться контрольными органами <...> Тот, кто выполняет требования закона, и платит налоги, не будет испытывать никакого дискомфорта", - цитирует главу республики пресс-служба.

Реформа отрасли по переработке ТБО началась в России с 1 января 2019 года, она призвана сократить число свалок, сделать рынок прозрачным и цивилизованным. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология": доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36% 2024 году.