Беглов: парк Авиаторов в Санкт-Петербурге начнут благоустраивать в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют начать благоустройство заброшенного парка Авиаторов в Московском районе города в 2020 году, к работам будут привлекать арендатора территории. Об этом сообщил во вторник во время объезда района врио губернатора региона Александр Беглов.

"Уверен, в следующем году мы шаг за шагом начнем благоустройство парка Авиаторов. Его, как и многие другие парки города, нужно привести в порядок. Надо разобраться с арендаторами парка… будем делать концепцию развития этого парка, чтобы он был одним из лучших в нашем городе", - рассказал Беглов журналистам.

Как отмечается в сообщении пресс-службы администрации Санкт-Петербурга, с 2012 года большая часть парка - 25,3 га - находится в долгосрочной аренде на 49 лет у частного собственника, который намеревался провести его комплексное благоустройство, но работы пока так и не начались. Во время объезда Московского района глава города встретился с жителями, которые обратили его внимание на запущенное состояние парка Авиаторов, аварийное оборудование детских площадок, неубранную территорию.

Люди предоставили Беглову свою концепцию развития парка, которая включает арт-объекты, спортивные и детские площадки, зоны отдыха молодежи. "Глава города высоко оценил эту идею, сообщив, что проект, разработанный активистами, будет взят за основу", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам Беглова, в Московском районе 1 сентября также откроется четыре детских сада и одна школа. Во вторник врио губернатора посетил Детское поликлиническое отделение № 43 в соседнем Фрунзенском районе - учреждение начало работать по новым "бережливым стандартам". "Если раньше очередь в регистратуру составляло до 20 минут в зависимости от вида обращения, то теперь три-шесть минут", - рассказала журналистам заведующая учреждением Елена Калачева. Врио губернатора Петербурга в этом году поручил перевести все детские поликлиники на новый формат.