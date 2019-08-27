Опрос: порядка 13% онкобольных покупали не зарегистрированные в России препараты

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Около 13% опрошенных россиян с онкологическими заболеваниями были вынуждены покупать импортные препараты, которые не имеют регистрации в РФ. Об этом сообщила во вторник член Общественного совета по доступности медицинской помощи при Минздраве России Ирина Боровова со ссылкой на исследование ассоциации онкологических пациентов.

Согласно представленным итогам опроса, 12,6% респондентов утвердительно ответили на вопрос, приходилось ли им приобретать не зарегистрированные в РФ препараты, 87,4% дали отрицательный ответ. Мониторинг проводился в месячный период, в нем участвовало 786 пациентов, следует из данных исследования, которое Боровова представила на круглом столе "Реализация федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в части лекарственного обеспечения пациентов" в Общественной палате РФ.

Она также отметила, что покупка незарегистрированных препаратов для некоторых тяжелобольных людей является необходимостью, от которой может зависеть их жизнь. "Если родители загнаны в ситуацию, что мне нужен препарат, я просто без него не смогу жить, качество моей жизни просто уходит в ноль - обезболивающие препараты, поддерживающие качество жизни, то, конечно, человек пойдет на любую меру, - пояснила Боровова. - Надо создать ту возможность, чтобы эту ситуацию исключить. Донести информацию, что будет такая ответственность, и при этом дать понять, где и как можно реализовать свое право без уголовной ответственности".

Проблемы при покупке лекарств

В последние месяцы неоднократно сообщалось о претензиях правоохранительных органов к россиянам, которые покупали незарегистрированные иностранные лекарства через интернет. Однако часто уголовные дела по этим фактам не возбуждались либо после проверки закрывались.

В частности, ранее транспортный прокурор после проверки по поручению Генпрокуратуры РФ отменил постановление о возбуждении уголовного дела о покупке через интернет лекарств для больного ребенка-инвалида. Оно было возбуждено в отношении женщины, которая получила на почте для своего 25-летнего больного эпилепсией сына три посылки с партией в 600 таблеток с незарегистрированным в России противосудорожным транквилизатором "Фризиум". Этот препарат с международным непатентованным названием "Клобазам" не зарегистрирован в РФ, не внесен в Государственный реестр лекарственных средств и входит в список психотропных веществ, оборот которых ограничен в России.