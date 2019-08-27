Госдума рассмотрит законопроект о Дне окончания стояния на Угре в I чтении в сентябре

ТАСС, 27 августа. Законопроект об установлении в России новой памятной даты - Дня окончания Великого стояния на реке Угре, который предлагается праздновать 11 ноября, будет рассмотрен депутатами Государственной думы в первом чтении в сентябре. Об этом сообщил ТАСС во вторник депутат Госдумы от Калужской области Геннадий Скляр.

"11 сентября проект закона будет рассматривать комитет [Государственной думы] по обороне и после принятого решения он будет вноситься на рассмотрение в первом чтении в сентябре", - сказал Скляр.

В поддержку установления памятной даты уже собрано более 100 тыс. подписей. Документ одобрен РАН, Росархивом, Минкультуры, Минобороны, Минфином, Минюстом и Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ. Законопроект, по информации депутата, собрал 42 положительных отзыва из регионов России и один отрицательный - из Республики Татарстан.

"Что касается Татарстана - это их точка зрения, она имеет право на жизнь", - отметил Скляр.

Депутаты двух профильных комитетов Госсовета Татарстана ранее рекомендовали парламенту республики не поддерживать законодательную инициативу Калужской области. Это, по мнению председателя комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиля Валеева, может "негативно отразиться на политической обстановке в России".

Великое стояние

В октябре - ноябре 1480 года на берегах реки Угры на территории нынешней Калужской области русские войска во главе с великим князем Московским Иваном III отразили нападение Большой Орды хана Ахмата, равное по своей мощи нашествию Батыя в XIII веке, и свергли многовековое ордынское иго. Сражение произошло из-за отказа Москвы платить Орде ежегодную дань, и именно оно положило конец татаро-монгольскому игу на Руси.

Многодневная военная кампания, беспрецедентная по стратегии и тактике в истории российского и всемирного военного искусства, закончилась победой. Именно в результате этой победы молодое Российское государство с центром в Москве обрело политический и национальный суверенитет.

Ежегодно на поле Великого стояния на Угре проводится фестиваль, собирающий тысячи участников не только из Калужской области, но и из соседних регионов, историческими клубами проводится реконструкция сражения. В Калужской области на региональном уровне День окончания Великого стояния на реке Угре отмечается с 2017 года.