Проблемы социального предпринимательства изучат на базе СКФУ

СТАВРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) станет площадкой экспертного исследования проблем социального предпринимательства. Об этом во вторник сообщили в пресс-центре вуза.

"Одним из первых направлений, в котором федеральный университет планирует проведение экспертного исследования, станет "Социальное предпринимательство". Основной задачей работы будет выработка предложений по снятию барьеров для целевой аудитории - социальных предпринимателей и желающих ими стать", - уточняется в сообщении.

Группу, которая займется изучением подобных проблем, составят представители краевых министерств и институтов развития, общественники, социальные предприниматели и эксперты вуза. В сентябре 2019 года планируется проведение очной сессии для обсуждения вопроса.

Организация экспертной работы в СКФУ будет идти в рамках меморандума о партнерстве между университетом, Агентством стратегических инициатив, Платформой национальной технологической инициативы (НТИ) и Университетом НТИ "20.35". Документ был подписан на образовательном интенсиве "Остров 10-22" в июле 2019 года. Цель прошедшего интенсива - вовлечение российских вузов в процессы трансформации системы образования, обеспечивающие технологический прорыв.