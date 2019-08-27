Конкурс молодежных проектов по борьбе с экстремизмом объявили в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 27 августа. /ТАСС/. Министерство по делам молодежи республики Дагестан объявило конкурс проектов, направленных на противодействие идеологии экстремизма и терроризма. Пять победителей конкурса получат по 200 тыс. рублей, сообщается на сайте министерства.

"Министерство по делам молодежи Республики Дагестан объявляет конкурс грантовой поддержки проектов, направленных на профилактику идеологии экстремизма и терроризма, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, укрепление российской государственности. Будут отобраны пять победителей, которые получат на реализацию своих проектов по 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства уточнили, что конкурс проводится в рамках Комплексной программы противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2018-2020 годы.

В грантовом конкурсе смогут принять участие общественные, некоммерческие организации и движения, зарегистрированные на территории РФ и осуществляющие свою деятельность в Дагестане. Заявки для участия в конкурсе будут приниматься до 16 октября.