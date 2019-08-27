{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Конкурс молодежных проектов по борьбе с экстремизмом объявили в Дагестане

Победители конкурса получат по 200 тыс. рублей

МАХАЧКАЛА, 27 августа. /ТАСС/. Министерство по делам молодежи республики Дагестан объявило конкурс проектов, направленных на противодействие идеологии экстремизма и терроризма. Пять победителей конкурса получат по 200 тыс. рублей, сообщается на сайте министерства.

"Министерство по делам молодежи Республики Дагестан объявляет конкурс грантовой поддержки проектов, направленных на профилактику идеологии экстремизма и терроризма, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, укрепление российской государственности. Будут отобраны пять победителей, которые получат на реализацию своих проектов по 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства уточнили, что конкурс проводится в рамках Комплексной программы противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2018-2020 годы.

В грантовом конкурсе смогут принять участие общественные, некоммерческие организации и движения, зарегистрированные на территории РФ и осуществляющие свою деятельность в Дагестане. Заявки для участия в конкурсе будут приниматься до 16 октября.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
Северный Кавказ
Проблемы социального предпринимательства изучат на базе СКФУ
Главной задачей работы будет выработка предложений по снятию барьеров для целевой аудитории
Читать полностью