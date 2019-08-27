В КЧР на закладку мини-садов интенсивного типа на территориях ЛПХ выделено 20 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 27 августа. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии направили на реализацию пилотного проекта по выращиванию мини-садов на территории личных подсобных хозяйств 20 млн рублей, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе главы правительства республики.

"Из бюджета Карачаево-Черкесской Республики на программу по выращиванию мини-садов интенсивного типа было выделено 20 млн рублей, стоимость насаждения косточковых культур на каждом участке обходится в 404,5 тыс. рублей, из них 4,5 тыс. рублей - личные средства самих садоводов", - сообщили в пресс-службе.

Реализация пилотного проекта по закладке мини-садов интенсивного типа на ЛПХ началась в июне 2019 года. Закладка садов началась в Урупском районе для 45 членов сельскохозяйственного кооператива "Сады Предгорья". Проект создан Всероссийским научно-исследовательским институтом садоводства имени И.В. Мичурина, ученые будут осуществлять поддержку проекта.

Глава региона Рашид Темрезов отметил, что программу планируется реализовать и в других районах республики. "Программа хорошая, и ее мы будем тиражировать и на другие районы республики, в результате мы получаем колоссальный результат - возрождение садоводства, что позволит полностью покрыть потребность региона в яблоках и даже наладить поставки в другие регионы страны. Это, безусловно, вдохнет жизнь в отдаленные населенные пункты района, у людей появляются собственные источники дохода, открываются новые рабочие места. Возрождается садоводство - возрождается село", - приводит его слова пресс-служба.

Участники проекта высадили на территориях площадью 10 соток четыре сорта яблок отечественного производства. С каждого дерева планируется получать 20 кг яблок в год. Первый урожай планируется в следующем году.