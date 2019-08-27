Путин прибыл в Казань на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл во вторник в Казань, где примет участие в церемонии закрытия 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills. Глава государства выступит перед участниками международных соревнований на стадионе "Казань Арена", встретится с российской сборной молодых профессионалов и президентом WorldSkills International Саймоном Бартли.

Самолет Путина приземлился в казанском аэропорту имени Габдуллы Тукая. Его встречал глава Татарстана Рустам Минниханов.

Это уже третий город, который глава государства посетил во вторник, днем Путин присутствовал на открытии международного авиасалона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском, где провел переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, затем президент прилетел в Саратов, где ознакомился с работой нового аэропорта Гагарин.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в этом году собрал около 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран. Состязания прошли по 56 компетенциям, Россию представляли 63 конкурсанта - 14 девушек и 49 юношей в возрасте от 18 до 25 лет. Это представители Архангельской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курганской, Ленинградской, Липецкой, Новосибирской, Оренбургской, Орловской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областей, Краснодарского и Красноярского краев, Башкортостана и Татарстана, Чувашской Республики, а также Москвы.

Во время церемонии открытия 22 августа на стадионе "Казань Арена" впервые в России была использована технология дополненной реальности. С помощью специально разработанного приложения зрители на трибунах могли увидеть AR-эффекты через экраны своих гаджетов, а также на информационных экранах стадиона. Центральным событием церемонии закрытия станет награждение конкурсантов и передача флага WorldSkills следующему городу - организатору чемпионата - Шанхаю.

О WorldSkills

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году и стала 60-й по счету страной - участницей международного движения (сейчас в него входят 80 государств). Союз "Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)" охватывает все регионы, 3500 колледжей, 160 вузов, 25 крупнейших компаний (в их числе "Росатом", "Ростех", "Роскосмос", "Роснефть", "Россети", "Евраз", "Сибур", "РЖД" и другие).

Право на проведение мирового чемпионата Россия выиграла в 2015 году. Соревнования состоялись в Казани с 22 по 26 августа 2019 года. Чемпионат проводится один раз в два года.