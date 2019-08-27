В Северной Осетии разработают проекты по ремонту дорог к туристическим местам

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 августа. /ТАСС/. Власти Северной Осетии разрабатывают проектно-сметную документацию для ремонта дорог, ведущих к местам туристической привлекательности. Об этом сообщил во вторник в ходе пресс-конференции "Открытое правительство" председатель комитета дорожного хозяйства Северной Осетии Тариель Солиев.

"Туристическая привлекательность в республике из-за автомобильных дорог может снижаться. Необходим доступ к уникальным местам не только в Северной Осетии, но Северного Кавказа в целом. Нами этот вопрос прорабатывается, делается проектно-сметная документация", - сказал Солиев.

В частности, разрабатывается проектно-сметная документация по ремонту дорог в горную Дигорию, Мамисонское, Цейское, Куртатинское ущелья. Республиканский комитет дорожного хозяйства ищет инвестора для реализации проектов или "выход в федеральные органы власти для помощи в финансировании".