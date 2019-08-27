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МАКС-2019

Более 40 тыс. человек посетили авиасалон МАКС-2019 в день открытия

Его работа продлится до 1 сентября

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Более 40 тыс. человек посетили международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в первый день его работы. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

"В день открытия салона его посетили около 40 тыс. человек. Охрана общественного порядка обеспечена в полном объеме, серьезных нарушений на территории выставки не допущено", - сообщили в ведомстве.

"Для охраны общественного порядка и безопасности на территории выставки были задействованы сотрудники полиции, а также военнослужащие Росгвардии", - добавили в региональном главке.

МАКС-2019 открылся во вторник в подмосковном Жуковском, он продлится до 1 сентября.

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РоссияМАКС-2019
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