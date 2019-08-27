Путин: создание доступной модели обучения кадров позволит ответить на вызовы новой эпохи

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Россия открыта к совместной работе с другими странами по созданию доступной модели подготовки кадров, которая будет соответствовать вызовам наступающей технологической эпохи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии закрытия 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills.

Российский лидер назвал общей ответственностью всех стран - участниц движения WorldSkills сохранение и использование наследия прошедшего в Казани чемпионата, "чтобы каждый человек, независимо от возраста и здоровья, мог реализовать все свои способности, [мог] выбирать собственный путь обучения и развития, приобретать востребованные навыки в течение всей своей жизни".

"Россия открыта для совместной работы по созданию такой доступной, непрерывной модели подготовки кадров. Так мы вместе сможем ответить на вызовы наступающей технологической эпохи, обеспечить устойчивое развитие, сформировать условия для повышения благосостояния людей", - сказал Путин, назвав это "подлинно цивилизационными" задачами.

По его словам, к WorldSkills в России присоединились уже 500 тыс. граждан, "и число его участников неуклонно растет". Кроме того, продолжил Путин, движение стало "важнейшим элементом передовой системы профессионального образования", которая формируется в РФ, в том числе по специальностям цифровой экономики. "Мы меняем наши колледжи, создаем широкие, не имеющие аналогов в мире возможности для детей заниматься техническим творчеством и рады, что наш опыт оказался востребован", - сказал Путин.

Поздравление участников

Президент РФ поздравил победителей, призеров и всех участников первенства в Казани, отметив, что они показали блестящую технику и навыки "на уровне виртуозного искусства". По его словам, 45-й чемпионат WorldSkills стал ярким и незабываемым зрелищем. "Уверен, нашим гостям понравилась Казань - блестящий, энергично развивающийся город с древней историей, и [при этом] молодой", - сказал президент РФ. Российский лидер также поблагодарил ассоциацию WorldSkills International и ее президента Саймона Бартли за доверие и поддержку.

Путин выразил уверенность, что следующий чемпионат по профессиональному мастерству, который пройдет в Шанхае в 2021 году, также станет серьезным шагом в продвижении принципов WorldSkills. "С удовольствием передаем эстафету нашим китайским друзьям. И конечно, сделаем все, чтобы на самом высоком уровне провести европейское первенство [по профессиональному мастерству] в Санкт-Петербурге в 2022 году", - заявил российский лидер.

Чемпионат рабочих профессий

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходил в Казани с 22 по 27 августа. Участие в нем принимали 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые соревновались по 56 компетенциям. Россию представляли 63 конкурсанта.

WorldSkills International - международное движение, целью которого являются популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.