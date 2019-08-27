Российская сборная завоевала 22 медали на мировом чемпионате WorldSkills в Казани

"Национальная сборная России завоевала 14 золотых, четыре серебряные, четыре бронзовые медали и 25 медальонов за профессионализм на 45-м чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, обеспечив себе второе место в медальном зачете. Первое место заняла сборная Китая, а третье - сборная Южной Кореи", - говорится в сообщении.

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Российская сборная завоевала 22 медали на 45-м Мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани, заняв второе место в медальном зачете. Об этом сообщила во вторник пресс-служба союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)".

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Золотые медали участники из России получили по компетенциям: "Администрирование отеля", "Визуальный мерчендайзинг", "Изготовление прототипов", "Изготовление изделий из полимерных материалов", "Информационная безопасность", "Лабораторный химический анализ", "Печатные технологии в прессе", "Поварское дело", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Сварочные технологии", "Сухое строительство и штукатурные работы", "Флористика", "Холодильная техника и системы кондиционирования" и "Ювелирное дело".

Серебряные медали - по компетенциям "Информационные кабельные сети", "Обслуживание авиационной техники", "Парикмахерское искусство" и "Электромонтаж". Бронзовыми наградили конкурсантов по компетенциям "3D-моделирование для компьютерных игр", "Мобильная робототехника", "Облицовка плиткой" и "Экспедирование грузов".

Золотая медалистка по компетенции "Лабораторный химический анализ" Анастасия Камнева стала первой в истории россиянкой, удостоенной премии имени Альберта Видаля - престижной награды, названной в честь основателя международного движения WorldSkills. Россиянин Михаил Воронцов получил награду "Лучшего представителя нации" - Best of Nation.

По словам генерального директора союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберта Уразова, результат говорит об очень высоком уровне подготовки в России. "Из догоняющей Россия стала опережающей страной, серьезным конкурентом вечных лидеров WorldSkills. Помимо этого, у нас 25 медальонов за профессионализм, гарантия профессионального признания участника чемпионата международным сообществом. С Best of Nation и премией Альберта Видаля у России на чемпионате мира в Казани 49 наград - это серьезный импульс, который дан развитию системы профессионального образования в России", приводит пресс-служба слова Уразова.

Чемпионат WorldSkills

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходил в Казани с 22 по 27 августа. В нем принимали участие 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые соревновались по 56 компетенциям. Россию представляли 63 конкурсанта. Следующие международные соревнования WorldSkills пройдут в Китае в 2021 году.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.