Путин: Россия намерена провести чемпионат EuroSkills на высоком уровне

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Россия намерена провести чемпионат EuroSkills в Санкт-Петербурге в 2022 году на таком же высоком уровне, как и чемпионат WorldSkills в Казани. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом WorldSkills International Саймоном Бартли во вторник.

Во встрече с главой государства также принимают участие вице-президент WorldSkills International по стратегическим вопросам Йос де Гой и исполнительный директор организации Дэвид Хоуи. Российскую делегацию представляют вице-премьер Татьяна Голикова, министр просвещения Ольга Васильева, президент Татарстана Рустам Минниханов, спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и гендиректор союза "Молодые профессионалы "Ворлдскиллс Россия" Роберт Уразов.

"Казань, Татарстан и все мы, все члены правительства Российской Федерации, сделали все, что от нас зависит, чтобы мероприятие в Казани прошло на самом высоком уровне. Хочу вас поблагодарить за поддержку, которую вы нам оказывали, спасибо за оценку, которую вы дали выступлению нашей команды. Также хочу поблагодарить вас за все то, что вы сделали для WorldSkills International, нам будет приятно работать с вашим преемником. И мы будем готовиться к европейскому чемпионату в Санкт-Петербурге в 2022 году, будем стараться так же, как и здесь, как сделали это в Казани", - сказал президент РФ.

Путин также поблагодарил Бартли за доверие, которое WorldSkills International оказало России при проведении "крупного и очень полезного и нужного мероприятия". "Я не знаю ничего более важного и интересного для молодых людей, чем организация соревнований подобного рода", - добавил президент. Он отметил, что власти России стараются "перестроить систему профессиональной подготовки именно таким образом, чтобы она отвечала всем требованиям сегодняшнего и завтрашнего дня". "И организация мероприятий подобного рода нам очень в этом помогает", - добавил Путин.

Наследие WorldSkills в России

В свою очередь Бартли отметил, что за прошедшие пять лет с его предыдущей встречи с Путиным квалификация и опыт российской сборной WorldSkills заметно возросли. "И после того, как завершится это успешное мероприятие в Казани, мы продолжим наблюдать за тем, как будет использоваться наследие WorldSkills в России", - добавил он. Бартли также согласился со словами Путина, что "для молодых людей не только в России, но и по всему миру не может быть ничего более важного, чем следование своей карьере, которая должна быть интересной".

Российский президент поинтересовался у Бартли, чего организация ожидает от России при проведении чемпионата EuroSkills. Бартли ответил, что организация с радостью примет предложение о наращивании партнерства. Он отметил, что инициативы, выдвинутые Россией в дни чемпионата в Казани, среди которых предложение об утверждении так называемой Казанской декларации, помогают развитию международного движения WorldSkills, добавлению к нему новых проектов и черт. "Все это будет востребовано на международном уровне", - добавил он.

"Делай мир лучше силой своего мастерства" - я полагаю, что Россия помогла вывести этот девиз на новый уровень, и мы будем очень рады вместе со своими коллегами из России и со всего мира участвовать в достижении этой цели", - сказал Бартли. В завершение он поблагодарил Путина за проведение мероприятия, по-русски сказав "спасибо".