Путин уверен, что соревнования в сфере профессионального мастерства будут развиваться

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в перспективах дальнейшего развития соревнований в сфере профессионального мастерства. Об этом он заявил на встрече с российской сборной WorldSkills.

"Конечно, все привыкли к спортивным соревнованиям, к художественным соревнованиям, а о соревнованиях в сфере профессионального мастерства по сути мало кто знает. Но это движение точно развивается и, я уверен, будет активно развиваться дальше, потому что, то, что вы демонстрируете - это, действительно, иногда просто на уровне искусства, это, действительно, мастерство, а не кондовое восприятие профессии. Уверен, что это будет привлекать все больше и больше внимания", - сказал президент РФ.

Кроме того, по его словам, "это имеет и практическое применение, поскольку это востребовано и важно для страны". "Я очень рад, что у нас появляются такие люди, как вы, которые и гордятся тем, что они делают, и умеют это делать. Это хороший пример", - добавил Путин.

Говоря об успехах сборной КНР на чемпионате в Казани, российский лидер напомнил, что Китай давно присутствует в движении WorldSkills, а Россия - совсем недавно. "И за то время, пока мы в нем находимся и занимаемся этой работой, [у российской сборной] прогресс колоссальный, и теперь очень важно, чтобы этот импульс, это мастерство высшей пробы передавались дальше вашим сверстникам и коллегам", - сказал президент.

Один из участников встречи признался президенту, что для некоторых членов сборной было важнее не выиграть золотую медаль на чемпионате, а увидеть Путина. Она также пригласил президента почаще приезжать на мероприятия WorldSkills. "Я уверен, что вы еще в разных ипостасях и в разных местах продемонстрируете высокий класс, а я постараюсь появляться там, где мы добиваемся успехов и заявляем о лидерстве, поэтому наверняка встретимся еще не один раз", - ответил Путин.

По завершении беседы президент сфотографировался с участниками российской сборной. После чего два участника сборной, представляющие Татарстан, попросили главу государств сделать с ними отдельную фотографию. Президент согласился и пригласил поучаствовать в этом фотографировании и главу Татарстана Рустама Минниханова.