Путин: российская сборная WorldSkills показала очень хорошие результаты в Казани

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Российская сборная WorldSkills показала хорошие результаты на состоявшемся в Казани 45-м мировом чемпионате по профессиональному мастерству. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.

"Результаты очень хорошие. Скачок заметный по сравнению с предыдущими соревнованиями такого уровня. Причем практически по всем компетенциям. Мы вами гордимся", - сказал Путин на встрече с российской сборной.

Глава государства выразил уверенность, что одержанные победы на соревнованиях станут большим качественным изменением в жизни молодых профессионалов. "Эти медали, они не случайные, они заработаны вашим талантом, вашим трудом, трудолюбием и желанием доказать, что в любом деле существуют такие компетенции, которые являются высшими достижениями в профессии", - подчеркнул он.

Он также отметил высокий уровень организации чемпионата, который обеспечила столица Татарстана Казань.

Отдельно Путин отметил работу наставников и тренеров, которые по его словам, "заслуживают самых высших оценок и слов благодарности высшей пробы". "Они, конечно, молодцы. Низкий поклон вам всем. И вашим коллегам, которые работают вне рамок WorldSkills, но делают свое дело на высшем уровне. Это чрезвычайно важно", - подчеркнул глава государства.

Представители сборной в свою очередь подарили президенту значок своей команды с символикой движения.