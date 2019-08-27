Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы. В этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит литургию в Успенском соборе Московского кремля, сообщила пресс-служба патриарха.

"28 августа 2019 года, в праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. Начало богослужения в 10:00", - говорится в сообщении.

В канун праздника, 27 августа, патриарх провел Всенощное бдение в Храме Христа Спасителя.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы посвящен событиям, связанным со смертью - успением - девы Марии. Он завершает Успенский пост, начавшийся 14 августа, и по строгости накладываемых на верующих ограничений сравним с Великим постом. Он принадлежит к двунадесятым праздникам, то есть к двенадцати важнейшим после Пасхи праздникам православия, и является непереходящим - каждый год он приходится на 28 августа.

Конец земной жизни Богоматери

Обстоятельства последних лет и дней жизни девы Марии не описаны в Евангелиях, и известны Церкви из Священного Предания (произведений святых отцов и учителей Церкви, канонов, житий святых и других источников вероучения, не относящихся к Священному Писанию), легенд и апокрифов.

"Об Успении Богородицы мы знаем из двух латинских трактатов V века и из послания Псевдо-Дионисия Ареопагита. Церковь верует, что эти источники сохраняют основу того Предания, которое жило в ранней Церкви", - сообщил в канун праздника в своем Telegram-канале Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь в Москве.

Православные верят, что после распятия Христа Богородица поселилась недалеко от Елеонской горы в доме Иоанна Богослова. За три дня до смерти Богородице явился архангел Гавриил и сообщил о скором окончании ее земной жизни, вручив ей в знак этого пальмовую ветвь. После этого в Иерусалиме стали собираться верующие, в город вернулись апостолы, которые окружали деву Марию в последние часы ее земной жизни. Принять ее душу, согласно Преданию, явился сам Господь.

После Успения апостолы положили источавшее благоухание тело Богоматери в гроб и оставили в пещере, завалив вход в нее камнем. Гробница была устроена в Гефсимании, где находился Гроб Господень и были погребены родители Богородицы и ее муж Иосиф. На третий день после погребений апостол Фома, которого не было на погребении, вошел в пещеру с апостолами, чтобы проститься с девой Марией, но в пещере они увидели лишь пустой гроб и плащаницу. В тот же день она явилась ученикам Христа в сиянии и окружении ангелов, обратившись к ним: "Радуйтесь! - ибо я с вами во все дни".

Успение и три спаса

На Успенский пост приходятся три праздника в честь Иисуса Христа, которые на Руси принято называть спасами. Первый - Медовый - приходится на начало поста 14 августа, он получил свое название от обычая освящать воду и мед после литургии в этот день. На этот день приходятся праздники, установленные в честь знамений от икон, явленных князю Андрею Боголюбскому во время сражений с волжскими булгарами и императору Византии Мануилу Комнину - с турецкими войсками. Кроме того, на этот же день приходится и праздник Происхождения честных древ Животворящего Креста, установленный в Константинополе в IX веке, когда в городе для отвращения болезней поклонялись Животворящему Кресту.

Во время второго, или Яблочного спаса - праздника Преображения Господня 19 августа - освящают виноград, который в России заменяют яблоки. Третий - праздник в честь перенесения Нерукотворного образа Спасителя в Константинополь (29 августа), который празднуется на следующий день после Успения Пресвятой Богородицы. Его называют Ореховым из-за того, что в это время года начинался сбор урожая орехов. В этот день освящали и зерна нового урожая, что дало празднику еще одно название - Хлебный спас.

Ореховый спас в 2019 году москвичи смогут отметить в парке "Покровское-Стрешнево" 29 августа, где в 11:00 начнется фольклорный праздник "Ореховый Спас", сообщается на сайте мэра Москвы.

История праздника в христианстве

Почитание Богородицы в богослужении и празднование связанных с ее жизнью праздников началось после Эфесского собора 431 года. Историки церкви считают, что праздник Успения появился только в VI веке при византийском императоре Маврикии (годы правления - 582-602), а до того в Константинополе отмечался как поместный. В Риме же праздник Dormitio Beatae Virginis был установлен при папе Сергии I (687-701).