Минпросвещения призывает педагогов не размещать в интернете вредную для детей информацию

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. Об этом говорится в документе, распространенном пресс-службой министерства.

"Педагогические работники, осознавая ответственность перед государством, обществом и гражданином, призваны воздержаться от размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в местах, доступных для детей, информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей", - говорится в тексте положения.

Рекомендуется также избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой репутации учителя, преподавателя или образовательной организации. В случае нарушения норм профессиональной этики педагог имеет право на справедливое и объективное расследование специальной комиссией, а также может обратиться в суд.

"Примерное положение уточняет устаревший модельный кодекс профессиональной этики педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и содержит детализированное описание этических норм для педагогов, а также закрепляет их право на справедливое урегулирование конфликтных ситуаций, возникших по факту нарушения норм профессиональной этики", - сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Особое внимание в положении уделяется соблюдению положений Конституции РФ, в соответствии с которыми каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, защиту чести и доброго имени. Органам исполнительной власти субъектов РФ и региональным организациям, относящимся к сфере образования, при разработке локальных нормативных актов и отраслевых соглашений рекомендуется руководствоваться данным положением.

В конце марта депутат Госдумы Дмитрий Свищев предложил министру просвещения Ольге Васильевой разработать концепцию по "самовыражению школьных педагогов в соцсетях" и ввести необходимые пункты в Кодекс профессиональной этики педагогических работников. В своем ответе депутату министр отметила, что Минпросвещения РФ планирует совместно с Профсоюзом работников народного образования и науки разработать рекомендации для школьных педагогов по ведению социальных сетей к началу нового учебного года. По ее словам, в условиях широкого распространения интернет-коммуникаций и социальных медиа "особую значимость приобретает вопрос формирования профессионального имиджа современного педагога".

Инцидент с уволившейся учительницей

Ранее Министерство просвещения России поддержало инициативу преподавания курса безопасного ведения соцсетей для учителей. Разработать курс министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко предложил 38-летней барнаульской учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой, вынужденной уволиться из-за размещенной в соцсети "ВКонтакте" фотографии. Кувшинникова с предложением согласилась.

Педагог поясняла ТАСС, что ей пришлось уволиться, так как на ее уроках начались постоянные проверки, и она решила, что не готова работать в такой обстановке. На фото, ставшем камнем преткновения, женщина сидит на спортивных брусьях в праздничном платье на фоне зимнего пейзажа. Татьяна пояснила, что состоит в федерации спортивного зимнего плавания "Белые медведи", ведет здоровый образ жизни, и, по ее мнению, фото может быть интересно только тем, что в легком платье она находится на улице зимой. Снимок был сделан после спортивного мероприятия в честь зимней Универсиады в Красноярске.