Пассажиры рассказали, чего им не хватает в российских поездах

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Пассажиры российских поездов ценят вежливости проводников и ценят свежую прессу и вкусные завтраки, но отмечают, что проблему отсутствия Wi-Fi в поездах дальнего следования решить все еще не удалось. Это следует из результатов опроса, проведенного сервисом путешествий Туту.ру (есть в распоряжении ТАСС).

Туту.ру проанализировал отзывы пассажиров сидячих, плацкартных, купейных вагонов и СВ в период с января по июнь 2019 года.

Впечатление от поездки, отношение персонала и состояние вагона клиенты сервиса оценивали по десятибалльной шкале, всего в опросе приняли участие более 90 тыс. пассажиров.

Скорость

Первые две строчки рейтинга поездов с сидячими вагонами (всего в нем десять позиций) с результатом в 9,64 и 9,63 балла занимают скоростные "Ласточки" комплектации "Премиум", которые курсируют по маршрутам Ростов-на-Дону - Новороссийск и Ростов-на-Дону - Туапсе. Пассажирам понравились чистота поездов и вежливость персонала. Они сходятся во мнении и насчет минусов "Ласточек", отмечая неудобные ступеньки, которые затрудняют вход и выход, а также отсутствие Wi-Fi.

Третье место с небольшим отставанием от "Ласточек" и результатом в 9,57 балла заняли поезда "Сапсан" направлением Москва - Санкт-Петербург. Помимо очевидных преимуществ - высокой скорости движения, вежливости персонала и интерьера вагонов - пассажиры отдельно отмечают вкусное питание и возможность заказа еды через внутренний онлайн-портал. В отзывах высокоскоростной поезд сравнивают с самолетом, и это сходство, как выясняется, особенно обрадовало пассажиров с детьми.

"Понравилось детям - как на самолете, но не страшно", - приводится в рейтинге один из комментариев. Кроме того, пассажиры сравнивают "Сапсаны" с европейскими поездами.

"Особо хочу отметить пунктуальность - немецкой Deutsche Bahn есть, чему поучиться", - пишет один из путешественников.

Тем не менее, проблема отсутствия в некоторых вагонах интернета актуальна и для "Сапсанов". Недовольство пассажиров вызывает также недостаточное количество розеток, высокие цены на еду и напитки и неудобные сиденья в эконом-классе - у них не регулируется спинка.

Оставшиеся места в рейтинге по большей части занимают скоростные "Ласточки" классической комплектации. Наиболее высокие оценки получили поезда, которые курсируют по маршрутам Москва - Вязьма, Санкт-Петербург - Псков, Санкт-Петербург - Сорталава (Карелия), Санкт-Петербург - Бологое и Майкоп - Адлер.

Завтрак с кофе и газетой, но без интернета

В сегменте плацкарта и купе первое место из десяти в рейтинге заняли купейные вагоны поезда Москва - Волгоград, набрав 9,79 балла. Купейные вагоны фирменного поезда "Волгоград", получившие наиболее высокие оценки, принадлежат самому крупному частному перевозчику России - компании "Транскласссервис" (ТКС). ТКС не имеет собственных составов и добавляет вагоны к фирменным поездам "Федеральной пассажирской компании" - "дочки" РЖД. Согласно рейтингу, пассажиры нашли в вагонах поезда "Волгоград" только один недочет - неудобные спинки на полках. Из плюсов - наличие интернета, заправленное постельное белье, свежая пресса и то, что туалетная бумага никогда не заканчивается. В рейтинг вошло еще два поезда, где вагоны-купе, принадлежащие ТКС, опередили по оценкам вагоны ФПК. Поезд Москва - Саратов набрал 9,67 балла и занял третье место, Москва - Новороссийск - 9,58 балла и пятое место. В обоих случаях пассажиры оценили сбалансированную работу кондиционеров и обогревателей и вкусную еду. Из минусов они назвали только высокую цену на билеты.

Второе место в рейтинге плацкартных и купейных вагонов с результатом в 9,68 балла занял поезд "Экспресс" Москва - Санкт-Петербург.

Путешественникам нравятся горячие завтраки, свежая пресса и наличие душа в каждом вагоне. Вместе с тем они обращают внимание на короткие спальные места, один из пассажиров посоветовал при покупке билета ориентироваться на собственный рост.

"Мой рост 180 см, спать неудобно - купе узкое, ноги полностью не распрямить. В проходе между купе трудно разойтись, очень узко. Странный какой-то поезд. Тем, у кого рост 170 см, будет нормально", - написал он.

Следом за вагонами ТКС и "Экспресс" в рейтинге следует поезд Омск - Нижневартовск, который отличается обновленными плацкартными и купейными вагонами, из минусов - снова отсутствие Wi-Fi. В десятку лучших также вошли поезда "Новокузнецк" (Санкт-Петербург - Новокузнецк), "Жигули" (Москва - Самара), "Томич" (Москва - Томск), "Обь" (Новосибирск - Новый Уренгой) и "Белогорье" (Москва - Белгород). Отзывы об этих поездах схожи между собой - пассажиры ценят вежливость проводников, все еще удивляясь их доброте, наличие туалетной бумаги и полотенец и вкусные завтраки, к которым можно заказать свежесваренный кофе. Но вместе с тем из рейтинга следует, что в каждом из перечисленных поездов тоже существуют проблемы с работой беспроводного интернета, а в некоторых вагонах установлено недостаточное количество розеток. Этим двум моментам путешественники уделяют пристальное внимание. Кроме того, их беспокоит шум, который мешает спать.

"На определенных скоростях поезда начинает дребезжать сейф под столом. В резонанс начинает дребезжать посуда на столе. В общем, ночью весело", - пишет пассажир поезда "Белогорье".

Новые идеи ФПК

Ранее в пресс-службе ФПК рассказали ТАСС, что компания регулярно проводит опросы, чтобы узнать мнение пассажиров о новых услугах и маршрутах, а также тестирует новые сервисы. В июне и июле в поездах "Невский экспресс", курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, в пилотном режиме использовали аромадизайн - для коридоров выбрали запах цитрусовых, для туалетных комнат - "ароматы чистоты и свежести". В августе по маршруту Москва - Анапа начали курсировать поезда с "детскими купе", где маленьким пассажирам предлагают игрушки и книги. В ФПК отметили, что на основе мнений клиентов примут решение о том, стоит ли распространить сервисы и на другие направления. Опросы касаются и новых моделей подвижного состава - например, в начале лета компания представила эскиз плацкартного вагона с удлиненными полками.