Самарский губернатор готов отправиться на МКС на произведенной в регионе ракете

САМАРА, 28 августа. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил готовность отправиться на Международную космическую станцию (МКС) на ракете, произведенной самарским ракетно-космическим центром (РКЦ) "Прогресс", если возникнет такая необходимость. Об этом он сообщил ТАСС, комментируя предложение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина отправиться в космос.

"На самарской ракете я хоть куда! Я уверен в надежности ракет, которое выпускает флагманское предприятие Роскосмоса РКЦ "Прогресс". Родина прикажет - полечу", - сказал Азаров.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее во время визита в регион констатировал, что не полетит в космос из-за высокого роста, и в шутку предложил отправить туда самарского губернатора. Рогозин отметил, что для космонавтов имеется ограничение по росту в 1,8 метра и предположил, что Азаров подходит для полета.

Глава Самарской области отметил ТАСС, что по параметрам роста тоже не подходит. "У меня метр 82 [сантиметра]. Придумаю, что делать, чтобы нормативные параметры не помешали полету", - в шутку добавил губернатор.

РКЦ "Прогресс" - ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей "Союз". На ракетах, созданных в Самаре, совершено большинство пилотируемых запусков. На самых ранних образцах такой техники был запущен первый в мире искусственный спутник Земли и совершил свой полет в космос Юрий Гагарин.