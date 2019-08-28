В США подали иски против крупных круизных компаний, работавших с Кубой

ГАВАНА, 28 августа. /ТАСС/. Пять исков против трех работавших с Кубой крупных круизных компаний были зарегистрированы на территории США на основании закона Хелмса-Бёртона, который позволяет гражданам США подавать в суд на иностранные компании, контролирующие собственность на острове, конфискованную после революции. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

Отмечается, что два истца подали в суд в штате Флорида на компании Royal Caribbean, MSC Cruises и Norwegian Cruise за то, что они работали в национализированных в прошлом веке портах города Сантьяго-де-Куба и Гаваны, а также пользовались коммерческой недвижимостью в этих транспортных узлах.

В середине апреля госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американские власти со 2 мая разрешают своим гражданам подавать иски на физические и юридические лица, контролирующие собственность на Кубе, которая была национализирована в прошлом веке. Ранее Вашингтон регулярно приостанавливал действие закона Хелмса-Бёртона от 1996 года, который позволяет гражданам США подавать в суд на иностранные компании, занимающиеся бизнесом в США и инвестировавшие в эту собственность на острове. Вашингтон опасался, что такие судебные процессы испортят отношения с союзниками.

ЕС и Канада позже выступили против экстерриториального применения односторонних мер в отношении Кубы и сочли их противоречащими международному праву. Их власти заявили, что будут защищать интересы своих компаний, работающих на острове.

С начала мая ряд американских компаний уже подали несколько исков в отношении представителей транспортного и нефтяного секторов Кубы.