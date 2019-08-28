{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 700 тыс. японцев получили рекомендации об эвакуации из-за ливней

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в префектуре Сага, где подтоплены улицы ряда городов

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 710 тысяч человек на юго-западе Японии получили в среду от местных властей рекомендации покинуть свои дома и переместиться в эвакуационные центры из-за сильных дождей, которые обрушились на регион. Об этом сообщил телеканал NHK.

На эту тему

Рекомендации касаются жителей трех префектур - Нагасаки, Сага и Фукуока - где в ряде районов возникла угроза разлива рек и оползней. Эвакуационные центры организованы в административных зданиях и школах.

По прогнозам синоптиков, в течение дня на юго-западе Японии выпадет более 500 мм осадков. Наиболее тяжелая ситуация на данный момент сложилась в Саге, где улицы некоторых городов оказались подтоплены. Утром там же погиб мужчина, чей автомобиль смыло в реку, когда он был за рулем.

Теги
Япония
СМИ: власти Тринидада и Тобаго намерены легализовать употребление марихуаны
Для изучения общественного мнения по данному вопросу руководство карибской страны проводит общественные консультации, а также опросы, отмечает портал RJR News
Читать полностью