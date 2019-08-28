В Японии спасли рыбаков с терпящего бедствие судна

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Все семь человек, находившихся на потерпевшем бедствие рыболовецком судне, спасены в Тихом океане в районе японского острова Хоккайдо. Об этом сообщило в среду агентство Kyodo.

Рыбаков обнаружил самолет береговой охраны, после чего к ним на помощь пришел находившийся поблизости другой промысловый катер. Предположительно, судно потерпело бедствие из-за сильных волн, в результате чего оно накренилось на один бок, а затем перевернулось.

Инцидент произошел в Тихом океане в 90 км от порта Кусиро. Судно принадлежит компании, зарегистрированной в префектуре Мияги. Рыбаки занимались промыслом рыбы-меч.