Синоптики прогнозируют прохладную погоду в Москве и ночные заморозки по области

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Прохладная погода с северным порывистым ветром ожидается 28 августа в Московском регионе, ночью по области возможны заморозки до минус 2 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве термометры покажут от 16 до 18 градусов тепла, по области - от 14 до 19 градусов. В ночные часы в столице похолодает до 5-7 градусов, в центре города температура не опустится ниже 9 градусов тепла.

В Московской области в ночь на четверг ожидается от 2 до 7 градусов тепла, местами возможны заморозки до минус 2 градусов.

Северный ветер в Москве и Подмосковье 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит 757 мм ртутного столба.