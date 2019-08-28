В ФСБ сообщили об увеличении потока украинцев в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Число украинцев, пересекающих российскую границу в Крыму, увеличилось в августе до 14 тыс. человек в сутки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Погрануправления ФСБ по региону.

В июне в погранслужбе сообщали, что поток туристов с Украины в Крым по сравнению с мартом нынешнего года увеличился в два раза, в сутки через границу проходили 11 тыс. человек и около 1,5 тыс. автомобилей. "В настоящее время в пунктах пропуска через государственную границу в сутки оформляется 14-15 тыс. лиц и более 2 тыс. автомобилей", - сообщили в пресс-службе.

С начала 2019 года на участке ответственности Погрануправления ФСБ России по Республике Крым государственную границу РФ пересекли более 1,8 млн человек, что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года.

Сотрудники пограничного контроля в пунктах пропуска несут службу в штатном режиме. Вместе с тем, учитывая окончание летних каникул и отпусков, а также возможный рост пассажирского и транспортного потоков, пограничники готовы увеличить число сотрудников, привлекаемых для осуществления контрольных функций, а также открыть реверсивное движение для сокращения времени оформления лиц и транспортных средств.

В 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное число туристов - около 6,8 млн человек. При этом 47% туристов прибыли в регион по Крымскому мосту, 37% - самолетами, еще 16% отдыхающих въехали через границу с Украиной. Власти Крыма рассчитывают принять в 2019 году порядка 7,5 млн туристов.