В Магаданской области завершена реконструкция главной детской больницы

ТАСС, 28 августа. Реконструкция главной детской больницы Магаданской области, проведенная впервые за почти 50 лет, завершена. Об этом сообщил ТАСС в среду главный врач больницы Сергей Тимофеев.

"Магаданская детская областная больница была построена в 1971 году, впервые со дня ее основания проведена реконструкция. Помещения первого этажа полностью модернизированы, оборудован кабинет компьютерной томографии общей стоимостью 68 млн рублей. На реконструкцию детской больницы Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики было выделено 65 млн рублей. Кабинет компьютерной томографии создан за счет средств резервного фонда Магаданской области", - сказал Тимофеев.

Он пояснил, что ранее пациенты, нуждавшиеся в компьютерной томографии, направлялись для исследований в областную больницу.

Главврач отметил, что благодаря обновлению улучшились условия пребывания в больнице маленьких пациентов и условия работы медицинского персонала. "Удалось эргономично распределить потоки пациентов за счет продуманной системы размещения врачей, у которых теперь есть свои личные кабинеты и ординаторская. Решен вопрос с транспортировкой больных внутри больницы благодаря грузовому лифту. Отремонтирована также операционная, которая теперь может работать круглые сутки", - сказал Тимофеев, добавив, что обновленная больница уже начала принимать пациентов.

Магаданская областная детская больница - многопрофильное специализированное лечебно-профилактическое учреждение. Сегодня в ней работает свыше 400 человек. Ежегодно лечение получают около 4 тыс. детей и подростков, проводится около 400 операций.