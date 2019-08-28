СМИ: в Пекине прошла акция по уничтожению почти 200 "поддельных" такси

ПЕКИН, 28 августа. /ТАСС/. Масштабная показательная акция по уничтожению "поддельных" такси проведена в Пекине. Как сообщило в среду агентство "Синьхуа", накануне на одной из штрафных стоянок с помощью тяжелой строительной техники были уничтожены 180 автомобилей различных марок, окрашенных в стандартные цвета таксомоторов, однако использовавшихся частными водителями для нелегального извоза.

"Согласно разъяснению муниципальной транспортной комиссии, в целях усиления управления и контроля, обеспечения запретительного порядка в этот раз проведена акция по уничтожению автомобилей-клонов такси путем деформации их корпуса с помощью соответствующих технических средств", - говорится в сообщении. Одновременно предпринимаются меры по недопущению в дальнейшем нарушений в сфере перевозок пассажиров, запрещается продавать на вторичном рынке автомобили, использовавшиеся ранее в качестве такси и сохранившие их характерный внешний вид.

"Пекинские транспортные органы и далее будут принимать строгие меры в отношении выявления "черных" автомобилей, "клонов" такси, которые будут изыматься, а владельцы - подвергаться наказаниям", - отмечается в материале. Помимо штрафов, "нелегальных" таксистов в случае повторных нарушений будут лишать водительских прав, если их действия не имеют признаков уголовных преступлений. Пассажирам настоятельно рекомендовано не пользоваться подобным вариантом частного извоза "в интересах их же собственной безопасности и соблюдения законных прав".

В Пекине действуют многочисленные таксопарки, имеющие официальные лицензии, все автомобили должны быть окрашены в установленные цвета, а водители - носить форменную одежду.