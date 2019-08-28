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Арест экс-президента Киргизии Атамбаева

Глава Киргизии наградил погибшего во время захвата Атамбаева бойца спецназа

Бойца спецподразделения "Альфа" наградили медалью "Эрдик" за личное мужество, проявленное при исполнении воинского долга

БИШКЕК, 28 августа. /ТАСС/. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков посмертно наградил медалью бойца спецподразделения "Альфа", который умер во время силового захвата экс-главы государства Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщила в среду пресс-служба руководителя республики.

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"Президент сегодня, 28 августа, подписал указ, согласно которому за личное мужество, проявленное при исполнении воинского долга, сотрудник Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) полковник Усенбек Ниязбеков посмертно награжден медалью "Эрдик" ("Мужество")", - говорится в сообщении.

Ниязбеков погиб 7 августа от огнестрельного ранения в селе Кой-Таш Чуйской области Киргизии во время первой попытки "Альфы" задержать Атамбаева, которого защищали несколько сотен его сторонников.

Атамбаев был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш в результате продолжавшейся почти сутки спецоперации. За время противостояния сторонников бывшего президента и сотрудников правоохранительных органов за медицинской помощью обратились более ста человек, в том числе сотрудники милиции.

После задержания экс-президент Киргизии был доставлен в СИЗО ГКНБ Киргизии. Бывшему президенту вручено уведомление в подозрении в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, организации убийства, организации покушения на убийство, организации захвата заложников, коррупции при незаконном освобождении из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконной сделке со зданием промышленной группы "Форум" в Бишкеке и незаконном получении земельного участка в селе Кой-Таш.

Теги
КиргизияЖээнбеков, Сооронбай ШариповичАрест экс-президента Киргизии Атамбаева
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