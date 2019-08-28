Российская государственная библиотека открыла онлайн-доступ к 1,5 тыс. книг

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российская государственная библиотека (РГБ) предоставила бесплатный онлайн-доступ к более чем 1,5 тыс. книг без необходимости посещения библиотеки. Об этом в среду сообщил генеральный директор РГБ Вадим Дуда в интервью ТАСС.

"Уже сейчас "Ленинка" представила новый пилотный проект "Читай там, где удобно" на базе Национальной электронной библиотеки. Более 1500 современных книг доступны для чтения через интернет - без необходимости физического посещения библиотеки. РГБ, как оператор НЭБ, приняла на себя все вопросы лицензирования и расчетов с правообладателями по модели оплаты за факт использования. Для пользователей доступ к библиотеке электронных книг абсолютно бесплатный, достаточно авторизоваться через портал "Госуслуги", - сказал Дуда.

Российская государственная библиотека является одной из крупнейших в мире национальных библиотек. В ее стенах хранится уникальное собрание отечественных и зарубежных документов на 367 языках мира. Объем фондов превышает 47 млн единиц хранения, из них около 3 млн - особо ценные издания и документы.