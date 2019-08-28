Массовый отъезд туристов стал причиной пробок на дорогах Сочи

СОЧИ, 28 августа. /ТАСС/. Массовый отъезд туристов из Сочи в связи со скорым завершением летнего сезона спровоцировал огромные пробки на дорогах города-курорта. Максимальная загруженность составила более 46,7 тыс. автомобилей в сутки, сообщили в среду журналистам в пресс-службе компании Упрдор "Черноморье".

Во вторник пользователи соцсетей жаловались на огромные пробки в направлении из Лазаревского района в центр Сочи. По предположениям людей, причиной затора могло стать ДТП, которое произошло недалеко от поселка Дагомыс в ночь на 27 августа, в котором перевернулась фура с арбузами. В результате аварии произошел разлив солярки на дорогу, также по трассе рассыпались арбузы, все это стало причиной многокилометровых пробок в обе стороны.

"С 08:00 дорога на данном участке работает в штатном режиме. К освобождению обочин от оставшегося в результате ДТП мусора дорожники приступили вечером 27 августа, после снижения плотности транспортного потока на выезд из Сочи, который днем 26 и 27 числа достигал пиковых значений за август 2019 года. Такую картину логично увязывать со скорым завершением летнего сезона отпусков и массовым отъездом туристов на личном транспорте", - говорится в сообщении компании "Черноморье".

По ее данным, максимальная интенсивность за сутки 26 августа на федеральной автодороге А-147 Джубга - Сочи составила более 46, 7 тыс. автомобилей. "Этот показатель превышает расчетную интенсивность - 6 тыс. автомобилей в сутки - почти в восемь раз. Таким образом, в конце августа 2019 г. перегруженность дороги А-147 на выезде из Сочи достигала отметки в 678,5%", - уточнили в ведомстве.