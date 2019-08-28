"Яндекс.Навигатор" начнет предупреждать водителей о приближении к школам

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. "Яндекс.Навигатор" в преддверии нового учебного года начнет оповещать водителей о приближении к школам, соответствующие знаки и голосовые предупреждения появятся с новым обновлением приложения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекса".

"К началу учебного года в Навигаторе по всей России появятся оповещения о приближении к школам. Так водители смогут заранее понять, что на этом участке дороги нужно быть внимательнее", - рассказали в компании.

Так, в приложении появятся знаки "Осторожно, дети" и голосовые предупреждения на подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам около школ. При этом водитель услышит фразу "Будьте внимательны, рядом школа", если его скорость отличается от разрешенной в большую сторону, пояснили в компании.

Как отметили в пресс-службе "Яндекса", в скором времени оповещения также появятся и в других сервисах с навигацией: в "Яндекс.Такси", в каршеринге "Яндекс.Драйве", во встроенных бортовых компьютерах "Яндекс.Авто". При этом уточняется, что пользователи с помощью редактора карт смогут самостоятельно обозначать участки с нерегулируемым пешеходным переходом около школы, если его не оказалось в навигаторе.