Адвокат сообщил, что дата обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной переносится

КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной отодвигается на неопределенный срок. Об этом корр. ТАСС сообщил адвокат ряда осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин.

"Пока переносится обмен. Пока нет указа о помиловании, скорее всего, есть некие силы в офисе Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг", - сказал он.

Ранее адвокат заявлял, что дата уже определена, но отказался ее называть. Вместе с тем Рыбин, представляющий на Украине интересы россиян Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова сказал, что окончательные списки тех, кто попадет под обмен, "пока не утверждены, и, возможно, все еще поменяется". В то же время он заверил, что Мефедов, Одинцов и Баранов в списке на обмен остаются.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на минувшей неделе заявлял о возможности скорого обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами, в числе которых будут и украинские моряки.

В пятницу в Киев прилетала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, однако повестка ее визита так и осталась неизвестной.

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