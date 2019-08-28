Хабаровский край выделит 15 млн рублей на защиту Комсомольска от паводка

ХАБАРОВСК, 28 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края направят Комсомольску-на-Амуре порядка 15 млн рублей на мероприятия по защите города от паводка. Об этом сообщил на совещании в среду глава региона Сергей Фургал.

"Распоряжение подготовлено, мною подписано, деньги уйдут сегодня. Крайний срок - завтра утром они будут у вас [у города] на счету", - сказал Фургал.

О необходимости выделения около 15 млн рублей во время совещания по видеосвязи заявил зампредседателя правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, который находится в Комсомольске-на-Амуре. Он пояснил что городу не хватает средств на расходные материалы.

Литвинчук сообщил, что в Комсомольске-на-Амуре подтоплены 26 домов, 61 приусадебная и дворовая территория. В пунктах временного размещения находится 21 человек.

При достижении уровня Амура отметки 750 см, под воду уйдет один из микрорайонов города - поселок Хорпинский, где расположен 61 частный дом. Вода в реке у города сейчас поднялась до 686 см, неблагоприятным считается уровень 450 см, опасным - 650 см. Гидрологи ожидают повышения уровня воды в реке до 760-820 см 4-9 сентября. В городе поднимают дамбы до 8,8-9 м.

Зампредседателя правительства добавил, что есть потребность в тяжелой технике, необходимо 18 единиц. Технику может предоставить компания "Полиметалл".