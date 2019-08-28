В Думе заявили, что запрет мобильных телефонов на уроках помешает электронному обучению

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Изъятие мобильных телефонов у старшеклассников на время уроков может препятствовать развитию электронного обучения, но ограничения по использованию смартфонов в учебное время все равно необходимы. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Олег Смолин на пресс-конференции в рамках городского педагогического совета "Проектируем будущее вместе" в Новосибирске.

"Где же учить детей пользоваться гаджетами, как не в школе? Поэтому, с моей точки зрения, совершенно правильно было бы, чтобы, приходя на урок, на котором не предполагается использование электронного обучения, учитель говорил: ребята, у кого с собой телефоны, пожалуйста, все отключите полностью на все время урока. Нарушение [этого] - есть нарушение дисциплины на уроке. Что касается того, что надо вообще изъять на все время обучения у всех ребят в школе гаджеты, мне кажется, что это может препятствовать развитию электронного обучения в старших классах", - сказал Смолин.

Он подчеркнул, что в школах бывают случаи, когда мобильные телефоны должны использоваться на уроках в образовательных целях. Вместе с тем он отметил, что определенные ограничения все же необходимы. Вопрос, по мнению Смолина, "в мере этих ограничений".

Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили методические рекомендации о порядке использования мобильных устройств в школах. В частности, авторы документа предлагают переводить телефоны на беззвучный режим при входе в учебные заведения. Также разработчики считают, что школы при необходимости могут создавать места хранения мобильных телефонов учеников.