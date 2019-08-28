Площадь у Дома правительства в Донецке получила имя первого главы ДНР Захарченко

ДОНЕЦК, 28 августа. /ТАСС/. Площадь перед зданием Дома правительства в центре Донецка получила имя первого главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, трагически погибшего в результате теракта в августе 2018 года. По этому случаю в городе состоялся митинг.

Церемонию открыл действующий глава республики Денис Пушилин. "Это место смело можно назвать легендарным. Это место, где народ Донбасса проявил свою волю, показал своей жесткой и непримиримой позицией, что не согласен с тем, что происходило в Киеве, - государственным переворотом, - цитирует его Донецкое агентство новостей. - Александр Владимирович стал защитником народной воли, командиром первых отрядов ополчения - тех ребят, которые поверили в нашу правду".

На площади Донецка установлена гранитная плита, символизирующая присвоение площади имени Захарченко. Она содержит биографические данные героя ДНР и его портрет. Мемориал расположен на фасаде здания Дома правительства у центрального входа.

Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате теракта в кафе в центре Донецка. При взрыве также погиб его телохранитель, ранения получили 12 человек. Почти сразу же по итогам предварительного расследования было установлено, что диверсию организовали сотрудники СБУ при участии западных спецслужб.

В новость была внесена правка (11:00 мск) – передается с изменением формулировок в первом предложении первого абзаца.