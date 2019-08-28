В Железноводске установили памятник первооткрывателю Кавминвод Федору Гаазу

ПЯТИГОРСК, 28 августа /ТАСС/. Памятник первооткрывателю Кавказских Минеральных Вод, русскому врачу немецкого происхождения Федору Гаазу установили в нижней части Каскадной лестницы в Железноводске Ставропольского края, сообщили в среду журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Бронзовый бюст "святого доктора" весом 100 кг украсил колоннаду в нижней части Каскадной лестницы. Высота монумента достигает почти 3 м. Ансамбль памятника дополняют камни, символизирующие горы, на которых нанесена надпись на двух языках, гласящая: "Сыну немецкого народа, всем сердцем служившего России", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что также строители приступили к установке барельефов полководцам - императору Александру I и генералу Алексею Ермолову, а также писателям Льву Толстому, Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову. "Кроме того, завершается работа по оформлению уникальной книги-бювета, на стенах которого почерком Михаила Лермонтова нанесены отрывки его произведений. Торжественное открытие памятника доктору-гуманисту назначено на сентябрь", - уточнили в администрации.

Весной 2020 года Железноводск станет площадкой для российско-германского форума, который будет посвящен Гаазу. Федор Гааз (настоящее имя Фридрих Йозеф) - врач, филантроп, известный как "святой доктор", работавший в России в XIX веке. В 1809 и 1810 годах побывал на Кавказе для изучения минеральных источников. Исследовал источники в Кисловодске, открыл источники Железноводска, первым сообщил об источниках в Ессентуках.