Нижегородские власти проработают вопрос оказания материальной помощи после ЧП на судоверфи

ТАСС, 28 августа. Министерство финансов и Министерство социальной политики Нижегородской области проработают вопрос оказания материальной помощи семьям погибших и пострадавшему при пожаре на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Два человека погибли, один пострадал при пожаре после вспышки кислорода на строящемся сухогрузе.

"Глава региона дал поручение Министерству здравоохранения Нижегородской области оказать всю необходимую помощь пострадавшему, который доставлен медиками в НИИИТО (Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии). Также дано поручение министерству финансов и министерству социальной политики проработать вопрос об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавшему", - говорится в сообщении.

Губернатор области Глеб Никитин выехал на место ЧП. "Глеб Никитин проведет на площадке совещание с руководством завода и представителями спецслужб по сложившейся ситуации", - уточнили в пресс-службе.

"Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) - один из старейших российских судостроительных заводов, основанный в 1849 году. На предприятии за 75 лет построено и модернизировано более 300 подводных лодок и спасательных аппаратов, 25 из них атомных.