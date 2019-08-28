"Ъ": операторы предложили оснастить электронные паспорта системой Mobile ID

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Сотовые операторы предложили дополнительно внедрить в электронные паспорта систему Mobile ID, которая будет проходить удаленную идентификацию через sim-карты. Об этом в среду сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, который присутствовал на заседании рабочей группы по цифровому госуправлению АНО "Цифровая экономика" 22 августа.

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По данным источника издания, с предложением выступил "Мегафон", в разработке участвовали и другие операторы "большой четверки".

В пресс-службе "Мегафона" пояснили ТАСС, что Mobile ID - это технология идентификации, не требующая логинов и паролей, которая может использоваться абонентом в любой точке России, где доступна сотовая связь, в том числе на устройствах, не являющихся смартфонами. Такая система может как встроиться в мобильное приложение электронного паспорта, так и быть самостоятельным способом удаленной идентификации гражданина, в том числе для абонентов, не имеющих смартфонов.

"Технология была разработана как инструмент быстрой и защищенной авторизации на сайтах и в приложениях без использования логинов и паролей, что крайне удобно для пользователей. Среди возможностей сервиса не только простое подтверждение входа и регистрации, но и защищенная авторизация с секретным кодом, сверка подлинности введенных пользователем данных и даже идентификация по действующему российскому законодательству. Технология введена в эксплуатацию, был проведен успешный пилот с одним из онлайн-изданием, массовые подключения клиентов запланированы на первую половину 2020 года", - рассказали в "Мегафоне".

Там также добавили, что проект реализуется совместно "большой четверкой" российских мобильных операторов, а значит 100% охватывает все взрослое население.

Со своей стороны, в "Билайне", МТС и Tele2 поддерживают внедрение новой технологии.

"Мобильная идентификация на нашей сети оттестирована и работает. Мы поддерживаем ее внедрение, потому что это упрощает пользование различными сервисами", - рассказали ТАСС в пресс-службе "Билайна". В МТС при этом отметили, что "Мобильный ID" может являться органичным дополнением к электронному паспорту, работать в связке с ним и, например, являться средством аутентификации на государственных порталах и сервисах.

Таким образом, сказал ТАСС заместитель генерального директора АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов, "бизнес проявил желание участвовать в выработке технологических решений для электронных паспортов, обеспечении совместимости с текущей коммерческой инфраструктурой, а также его продвижении, например, информировать о новом формате документа и его возможностях в банковских отделениях".