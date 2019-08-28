В Северной Осетии смертность в ДТП планируют снизить в 3,5 раза

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 августа. /ТАСС/. Смертность в Северной Осетии в ДТП планируется снизить к 2024 году в 3,5 раза благодаря реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом ТАСС сообщили в среду в комитете дорожного хозяйства республики.

"К 2024 году планируется снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения. Это является главной целью мероприятий в рамках регионального проекта "Безопасность дорожного движения", входящего в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - сказал собеседник агентства.

Для достижения намеченной цели в этом году запланировано приобрести в медицинское учреждение хроматограф (для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ). На это будет из республиканского бюджета направят 7,5 млн рублей.

Также в 2020 году планируется приобретение автомобиля скорой медицинской помощи класса "С" для оказания помощи пострадавшим в ДТП. Кроме того, в рамках нацпроекта запланировано приобретение технических средств обучения, наглядного учебного и методического материала для организаций. С их помощью планируется проводить работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. С 2020 года на это будет выделяться 300 тыс. рублей ежегодно.

Всего на реализацию мероприятий проекта из бюджета Северной Осетии предусмотрено 147,2 млн рублей.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.